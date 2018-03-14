В Гомеле в реанимации умерла 10-летняя девочка

Гомельские следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки, проживавшей в Гомельском районе.

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Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, предварительно установлено, что вечером 12 марта, находясь дома, девочка почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

Родители вызвали скорую медицинскую помощь. Девочку доставили в одну из больниц Гомеля, где в ночь на 13 марта она скончалась в отделении реанимации.

Для установления причины смерти малолетней назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Девочка училась в 4-м классе одной из гимназий Гомеля.