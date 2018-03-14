Учащемуся кобринского колледжа предъявлено обвинение в убийстве женщины и покушении на убийство ее мужа

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Учащемуся кобринского колледжа 13 марта предъявлено обвинение в убийстве женщины и покушении на убийство ее мужа, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Нападение на супружескую пару было совершено 11 февраля около 20:30 на одной из улиц Кобрина. 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу нападавший нанес множественные удары ножом по различным частям тела. Пострадавших доставили в больницу, где в тот же вечер, около 21:30, женщина скончалась.

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23 февраля по подозрению в совершении преступления был задержан и помещен в изолятор временного содержания 19-летний учащийся кобринского колледжа. 1 марта к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенного обыска по месту жительства юноши были обнаружены и изъяты шесть ножей и кастет.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по п.13 ч. 2 ст. 139 УК (убийство из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 13 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

«На основании имеющихся в настоящее время доказательств и установленных в ходе расследования обстоятельств, следствием сделан вывод, что фигурант совершил убийство из хулиганских побуждений. Вину он признал частично», — дополнил Иванюк.

Расследование уголовного дела продолжается. На данное время 39-летний мужчина выписан из больницы.

Обвиняемый ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, проживал в общежитии колледжа, в котором учился. Согласно его показаниям, со своими жертвами он знаком не был, пишет БелаПАН.

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Тэги: убийство Персона: Дмитрий Иванюк Город: Кобрин

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