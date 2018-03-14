Минобразования не видит проблем с белорусскоязычным обучением

Министерство образования Беларуси не видит проблем с белорусскоязычным обучением в школах и вузах.

На просьбу БелаПАН прокомментировать коллективное обращение граждан в поддержку белорусскоязычного образования, под которым подписалось 2.188 человек, пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая заявила, что белорусскоязычное образование на сегодня доступно всем желающим.

«Нет никаких препятствий для того, чтобы дети занимались в белорусскоязычных группах и классах. Подается заявление в управление образования и формируется группа. Если хотят, чтобы дети ходили в такую группу, будет и методическая литература, и специалисты», — сказала Высоцкая.

Кампания по сбору подписей в поддержку белорусскоязычного образования началась 21 февраля, в Международный день родного языка. Подписанты потребовали от властей разработать программу возрождения белорусского языка в сфере образования, создать юридические условия для регистрации частных детских садов, школ и вузов, а также создать первый белорусскоязычный национальный университет. За неделю в Минске было собрано 2.188 подписей, электронную петицию поддержали 500 человек. 27 февраля один из организаторов акции Дмитрий Дашкевич занес обращение и собранные подписи в Минобразования.

«Через 100 лет после провозглашения Независимости, которое мы празднуем 25 марта, в Беларуси на белорусском языке обучается около 10% школьников и 0,3% студентов вузов. Под прикрытием двуязычия осуществляется этноцид белорусского народа, уничтожение белорусского языка. 10-миллионный народ не имеет ни одного высшего учебного заведения на родном языке. Специально создаются юридические и организационные препятствия для воспитания и обучения детей на родном языке», — говорилось в обращении, переданном властям.

В конце февраля активистов, собиравших подписи, стали вызывать в милицию для дачи пояснений, затем начались судебные процессы. Судьи расценили сбор подписей как «несанкционированную акцию». Представитель организации «Моладзь БНФ» Егора Сергиенко оштрафован на 50 базовых величин (1.225 рублей), активистка «Молодого фронта» Анастасия Гусева — на 15 базовых величин (367,5 рубля). Административный протокол в отношении еще одного сборщика подписей, блогера Эдуарда Пальчиса, суд вернул в милицию на доработку.