Под Гродно трое рыбаков провалились под лед — один из них погиб

Трагедия произошла на разливах Немана между населенными пунктами Свислочь и Хомики во вторник, 13 марта.

Как сообщили в региональной организации ОСВОД, трое приятелей приехали на зимнюю рыбалку. Они не учли, что лед непрочный. Их небрежность и привела к трагедии.

Двоим рыбакам удалось выбраться из ледяной воды, третий — 57-летний мужчина — выбраться не смог и погиб, пишет БЕЛТА.

Это второй случай гибели на воде с начала года в Гродненской области.