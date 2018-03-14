Под Гродно трое рыбаков провалились под лед — один из них погиб

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Трагедия произошла на разливах Немана между населенными пунктами Свислочь и Хомики во вторник, 13 марта.

Как сообщили в региональной организации ОСВОД, трое приятелей приехали на зимнюю рыбалку. Они не учли, что лед непрочный. Их небрежность и привела к трагедии.

Двоим рыбакам удалось выбраться из ледяной воды, третий — 57-летний мужчина — выбраться не смог и погиб, пишет БЕЛТА.

Это второй случай гибели на воде с начала года в Гродненской области.

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Тэги: зимняя рыбалка провалился под лед Город: Гродно

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