В Беларуси с 15 марта повышаются цены на бензин
Государственный концерн «Белнефтехим» с 15 марта повышает цены на автомобильное топливо, которое продается на белорусских автозаправочных станциях.
Повышение составит одну копейку, отметили в концерне.
Таким образом, с завтрашнего дня цены на топливо будут следующими:
- бензин АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 23 копейки;
- бензин — АИ-95-К5-Евро — 1,31;
- бензин АИ-98-К5-Евро — 1,52;
- дизельное топливо — 1,34.
Напомним, это уже третье с начала года повышение. Последний раз цены поднимались 9 марта.
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