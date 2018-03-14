В Беларуси с 15 марта повышаются цены на бензин

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Государственный концерн «Белнефтехим» с 15 марта повышает цены на автомобильное топливо, которое продается на белорусских автозаправочных станциях.

В Беларуси с 15 марта повышаются цены на бензин
Фото pixabay.com

Повышение составит одну копейку, отметили в концерне.

Таким образом, с завтрашнего дня цены на топливо будут следующими:

  • бензин АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 23 копейки;
  • бензин — АИ-95-К5-Евро — 1,31;
  • бензин АИ-98-К5-Евро — 1,52;
  • дизельное топливо — 1,34.

Напомним, это уже третье с начала года повышение. Последний раз цены поднимались 9 марта.

 

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