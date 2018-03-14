Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломата. На такой шаг официальный Лондон пошел в связи с делом об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

По мнению властей, к этому причастна Россия.

О решении объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери 4 марта. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Скрипаль в 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. В 2010 году его помиловали. После обмена шпионами он получил политическое убежище в Великобритании.