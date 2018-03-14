Треть воспитанников минского интерната подвергалась насилию

По данным МВД, не менее трети воспитанников минского интерната № 7 подвергались сексуальному либо физическому насилию со стороны преподавателей и воспитателей.

«Мы установили, что из 108 детей, которые содержались в этом учреждении, не менее трети было подвергнуто сексуальному либо физическому насилию», — сказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич на пресс-конференции, передает SB.by.

По делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в январе этого года были задержаны двое сотрудников интерната № 7.

«Очень многие из преподавательского или воспитательского состава либо сами подвергали детей подобному насилию, либо знали, но не предотвращали его. Подозреваемыми могут стать бывшие выпускники этого учреждения, которые, будучи подвергнуты насилию во время нахождения там, выпустившись, сами становились агрессорами», — рассказал Казакевич.