«Белорусские тракторы — как красивые девушки». МТЗ нашел покупателей в США и Канаде

Бизнесменам из США и Канады показали образцы из новой линейки тракторного завода. Во время тестовых испытаний в Минске любой из фермеров мог сесть за руль трактора.

«Очень хорошие машины. Они как красивые девушки. Мы убедились, что в Беларуси делают мощные, качественные тракторы», — передает СТВ впечатления канадского фермера Филиппа Дюжина.

Еще один канадец Кен Виндрос добавил, что они легко едут, в кабине тепло, прекрасная система кондиционирования.

По итогам испытаний стало известно, что МТЗ заключил соглашение на экспорт тракторов в США и Канаду, однако детали сделки пока не раскрываются. Стороны намерены довести объем поставок в 1 тысячу единиц в год.

По словам директора компании-дилера в Канаде MTZ Equipment Ltd. Александра Зевина, сервисная система к таким объемам полностью готова.

«Мы, естественно, будем приглашать специалистов с Минского тракторного завода. Рынок Северной Америки — это рынок очень стабильный, где нет степени риска. Я думаю, что мы его завоюем, у нас все для этого есть», — уверен Зевин.

МТЗ в прошлом году увеличил экспорт на 26% до 561 миллиона долларов. Одними из наиболее знаковых событий года стали запуск сборочного производства в Таджикистане, возобновление сборки в Узбекистане, экспорт на Кубу. В прошлом году предприятия холдинга выпустили почти 33 тысячи единиц техники.