МИД Беларуси вызвало литовского посла из-за происшествия на Игналинской АЭС

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Белорусское внешнеполитическое ведомство вручило дипломату ноту протеста.

Посол Литвы Андрюс Пулокас был вызван 14 марта в связи с сообщениями об инциденте с радиоактивными материалами в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской атомной станции. 

На Игналинской АЭС скрыли от общества инцидент

«Беларусь исходит из того, что принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС», — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать о результатах.

Информацию также передали в соответствующие европейские структуры через постоянное представительство Беларуси при Евросоюзе.

 

 

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Тэги: Беларусь-Литва Игналинская АЭС Персона: Андрюс Пулокас

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