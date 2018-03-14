Минский аэропорт не принимал самолеты из-за тумана

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В Национальном аэропорту задержали около десяти рейсов. Их отправляли в Вильнюс и Гомель.

На сайте Национального аэропорта онлайн-табло прилетов показывает девять задержанных рейсов и два отмененных.

Скриншот с сайта Национального аэропорта "Минск"

Причина такой ситуации — погодные условия, сообщает TUT.by. Самолеты не могут сесть в Минске: пять отправили в Вильнюс, два — в Гомель.

На сайте flightradar24.com видно, как некоторые самолеты кружат над Минском, а потом улетают.

Скриншот: Flightradar24.com

Эти рейсы готовятся к возвращению в Минск, так как погодные условия в белорусской столице улучшаются. В аэропорту Минска же совершил посадку самолет «Белавиа» из Франкфурта.

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Тэги: Белавиа Национальный аэропорт погодные условия туман

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