Минский аэропорт не принимал самолеты из-за тумана
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В Национальном аэропорту задержали около десяти рейсов. Их отправляли в Вильнюс и Гомель.
На сайте Национального аэропорта онлайн-табло прилетов показывает девять задержанных рейсов и два отмененных.
Причина такой ситуации — погодные условия, сообщает TUT.by. Самолеты не могут сесть в Минске: пять отправили в Вильнюс, два — в Гомель.
На сайте flightradar24.com видно, как некоторые самолеты кружат над Минском, а потом улетают.
Эти рейсы готовятся к возвращению в Минск, так как погодные условия в белорусской столице улучшаются. В аэропорту Минска же совершил посадку самолет «Белавиа» из Франкфурта.
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