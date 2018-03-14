Россия может запретить ввоз томатов из Беларуси

Россельхознадзор рассмотрит возможность запрета импорта овощей из-за серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции.

Окончательное решение служба может принять в начале следующей недели, сообщает РБК.

«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции, в частности томатов, с ее территории», — сказала официальный представитель надзорного органа Юлия Мелано.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году наша страна поставила в Россию 75 тысяч тонн свежих и охлажденных томатов на 63 млн долларов.