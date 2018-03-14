Жириновский довел Собчак до слез на теледебатах

Оппозиционный политик расплакалась во время дебатов на главном российском телеканале из-за коллективной травли и покинула студию.

Кандидат в президенты России несколько раз обращала внимание Владимира Соловьева на то, что ее перебивают, в частности, Владимир Жириновский. Ведущий ответил, что это «коллективная травля» одного из кандидатов, но добавил, что не может менять правила.

«Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек хамит бесконечно только мне… Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени», — сказала Собчак.

Она добавила, что лидер ЛДПР не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться».

Она не стала дожидаться конца дебатов и покинула студию.