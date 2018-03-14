Жириновский довел Собчак до слез на теледебатах

/ Мир
Просмотров: 1483 Комментариев: 1

Оппозиционный политик расплакалась во время дебатов на главном российском телеканале из-за коллективной травли и покинула студию.

Кандидат в президенты России несколько раз обращала внимание Владимира Соловьева на то, что ее перебивают, в частности, Владимир Жириновский. Ведущий ответил, что это «коллективная травля» одного из кандидатов, но добавил, что не может менять правила.

«Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек хамит бесконечно только мне… Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени», — сказала Собчак.

Она добавила, что лидер ЛДПР не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться».

Она не стала дожидаться конца дебатов и покинула студию.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: президентские выборы в России теледебаты ЛДПР российская оппозиция Персона: Ксения Собчак Владимир Жириновский Владимир Соловьев

Другие материалы на эту тему:

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

Дебаты-2016. «Школы Беларуси становятся тюрьмами для детей»

Дебаты-2016. «Школы Беларуси становятся тюрьмами для детей»

Дебаты-2016. Либеральные демократы с дубинами

Дебаты-2016. Либеральные демократы с дубинами

Дебаты-2016. Подгол — Дмитриеву: «Помолчи, ты еще молодой!»

Дебаты-2016. Подгол — Дмитриеву: «Помолчи, ты еще молодой!»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)