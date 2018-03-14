В Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе

Такое решение приняли на переговорах Трехсторонней контактной группы, которые прошли 14 марта.

Об этом по итогам переговоров сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Основной причиной отсутствия связи на неподконтрольной Киеву части Донецкой области является обесточивание оборудования. Местные жители не имеют ее с 11 января. Ремонт сетей будет происходить силами компании Vodafone-Украина с участием ОБСЕ.