В Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе

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Такое решение приняли на переговорах Трехсторонней контактной группы, которые прошли 14 марта.

Об этом по итогам переговоров сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Основной причиной отсутствия связи на неподконтрольной Киеву части Донецкой области является обесточивание оборудования. Местные жители не имеют ее с 11 января. Ремонт сетей будет происходить силами компании Vodafone-Украина с участием ОБСЕ.

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Тэги: война на Донбассе мобильная связь Беларусь-Украина контактная группа по Украине Персона: Дарья Олифер

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