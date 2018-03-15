Определились все участники 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Последними в эту стадию 14 марта пробились немецкая «Бавария» и испанская «Барселона».

Мюнхенский клуб переиграл на выезде турецкий «Бешикташ» — 3:1 (первый матч – 5:0).

«Барселона» дома разгромила английский «Челси» — 3:0 (первый матч – 1:1).

Таким образом, в четвертьфинале сыграют: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Реал», «Барселона», «Севилья» (все – Испания), «Ювентус», «Рома» (оба – Италия), «Бавария» (Германия).

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 16 марта.