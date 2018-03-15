Житель Могилевского района подозревается в заражении супруги ВИЧ-инфекцией

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в заражении супруги ВИЧ-инфекцией.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый состоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, в связи с чем был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. Однако, женившись, мужчина вступал в интимную близость с супругой без использования средств защиты. В итоге женщина была заражена ВИЧ. О заболевании потерпевшая узнала в ходе прохождения медосмотра.

Следствием изъяты и изучаются медицинские документы, а также устанавливаются лица, которые могли быть поставлены подозреваемым в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса (заражение другого лица по легкомыслию ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания), сообщает Следственный комитет.