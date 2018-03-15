Одессит расчленил свою школьную любовь за отказ от секса

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По подозрению в жестоком убийстве украинскими правоохранителями был задержан житель Одессы.

Некоторое время назад в «городе у Черного моря» был обнаружен труп 29-летней местной жительницы.

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Как отмечают следователи, мужчина встретился со своей бывшей одноклассницей, они выпили, после чего подозреваемый предложил девушке переспать, однако получил отказ.

Ответ возлюбленной, как , пишет u-news24.com, по-настоящему взбесил «Ромео» — он застрелил одноклассницу.

Чтобы спрятать следы преступления, он расчленил тело и спрятал в разных частях города.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Тэги: расчленение секс Город: Одесса

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