Одессит расчленил свою школьную любовь за отказ от секса
По подозрению в жестоком убийстве украинскими правоохранителями был задержан житель Одессы.
Некоторое время назад в «городе у Черного моря» был обнаружен труп 29-летней местной жительницы.
Как отмечают следователи, мужчина встретился со своей бывшей одноклассницей, они выпили, после чего подозреваемый предложил девушке переспать, однако получил отказ.
Ответ возлюбленной, как , пишет u-news24.com, по-настоящему взбесил «Ромео» — он застрелил одноклассницу.
Чтобы спрятать следы преступления, он расчленил тело и спрятал в разных частях города.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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