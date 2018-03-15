Лукашенко заговорил об изменении Конституции

По словам Александра Лукашенко, не нужно бояться изменений в Основной закон страны и со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Конституцию.

Как заявил он сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, «со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон».

«Надо понимать, что законотворчество — живой процесс, как и все законы, подзаконные акты. Это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что «интересы белорусского народа и нашей страны должны быть главными в вопросах совершенствования нашей Конституции».

«Если уж мы и пойдем на изменение Конституции, то нас никто не должен упрекнуть. А для этого надо изучить мировой опыт… Нужно взять лучшее из мирового опыта, но ни в коем случае, как это было на заре нашей независимости, не бежать следом за какими-то нормами какой-то конституции, чтобы кому-то угодить. Мы должны создавать свои законы и прежде всего Основной закон для нашей страны и народа», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, во время встречи с Иосифом Середичем Лукашенко обратил внимание на то, что наступило время пересмотра некоторых статей Конституции. Об этом главный редактор сообщил по итогам той встречи.

Напомним, это не первый случай за последнее время, когда глава государства говорит, что пришла пора что-то менять в Конституции страны.

Так, выступая в Минске перед парламентариями старого и нового созывов, Лукашенко заявил, что «нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют Основной закон. И если нужно будет, мы на это [изменение Конституции] пойдем».

С 1994 года, когда Лукашенко пришел к власти, Конституция изменялась дважды — по итогам референдумов 1996 и 2004 годов. В первом случае была значительно усилена президентская власть, во втором — снято ограничение на количество президентских сроков для одного человека.