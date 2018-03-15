В Минске разыскивается женщина по подозрению в краже кошелька в магазине

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Сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска по подозрению в совершении кражи разыскивается женщина, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

7 марта 2018 года в период времени с 18:00 по 18:30 в магазине по ул. Калиновского у минчанки пропал кошелек. Позже женщина обратилась в милицию с заявлением. Кошелек черного цвета с красной застежкой, в нем было 200 белорусских рублей и банковская карта.

Сотрудники отдела уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили, что чужой кошелек нашла и присвоила посетительница магазина.

Приметы подозреваемой: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Была одета в удлиненную темную куртку с капюшоном, черную шапку. При себе имела дамскую сумку черного цвета.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Если Вам что-либо известно об изображенной на фото женщине либо Вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, просьба обращаться в Первомайское РУВД лично или по телефонам: 8-017 280-02-02, 8 017 239-66-09, 8 044 581-17-35, 102.

Конфиденциальность гарантируется.

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Тэги: кража Город: Минск

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