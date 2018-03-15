В Беларусь идет резкое похолодание

Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Беларуси 16 марта. Температура воздуха днем упадет до минус 7 градусов.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по югу Беларуси пройдет небольшой снег.

На дорогах возможна гололедица.

Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2 - 8 градусов мороза (при прояснениях по северо-востоку — 9-12 градусов ниже нуля).

Днем ожидается от минус 1 до минус 7 градусов, сообщает Белгидромет.