В Минске представили издание «Беларуская Народная Рэспубліка — крок да незалежнасці»

Ученые Национальной академии наук выпустили исторический очерк «Беларуская Народная Рэспубліка — крок да незалежнасці» («Белорусская Народная Республика — шаг к независимости»), приуроченный к 100-летию провозглашения БНР.

Презентация издания состоялась 15 марта в Институте истории НАНБ во время международной научной конференции «Белорусская Народная Республика в истории белорусской национальной государственности», пишет БелаПАН.

Издание подготовлено в рамках проекта «История и культура» государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» до 2020 года. Авторами выступили академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАНБ член-корреспондент Александр Коваленя и сотрудники Института истории — директор научной организации Вячеслав Данилович, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Сергей Третьяк и ведущий научный сотрудник этого отдела Валентин Мазец.

В книге рассказывается о белорусских политических партиях, действовавших в начале XX века, и их идеях государственности, о I Всебелорусском съезде в 1917 году, провозглашении БНР и ее роли в национально-государственном самоопределении белорусов, о последовавшем кризисе Рады БНР.

На презентации издания Александр Коваленя отметил, что за последние 25 лет белорусская историография «сделала серьезный шаг в изучении государствообразующих процессов и событий».

«Достаточно вспомнить публикацию «Нарысаў гісторыі Беларусі», шеститомной «Гісторыі», двухтомника «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці», большого четырехтомного «Гістарычнага атласа», — сказал ученый. — Сейчас мы готовим многотомное издание по истории белорусской государственности, в котором обосновывается сложнейший процесс этногенеза, формирования белорусской нации и национальной идеи, раскрывается идея и история строительства национальной государственности».

«Впереди у нас еще много работы по научному осмыслению многих страниц истории белорусского народа», — подчеркнул Коваленя.