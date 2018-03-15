Россельхознадзор серьезно обеспокоен ситуацией с безопасностью питьевого молока из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 134 Комментариев: 0

Пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано заявила, что Россельхознадзор усилит контроль за поступающим из Беларуси молоком.

Россельхознадзор серьезно обеспокоен ситуацией с безопасностью питьевого молока из Беларуси

Фото pixabay.com

По ее словам, ведомство «серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь».

Данкверт назвал условия для отмены запрета на «молочку» из Беларуси

Она подчеркнула, что речь идет о выявлениях остаточного количества антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах пастеризованного питьевого молока для питания детей дошкольного и школьного возраста, пишет РИА «Новости».

Напомним, сегодня стало известно, что Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении трех белорусских предприятий.

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев пообещал, что его ведомство продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает на территорию РФ из Беларуси.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Россельхознадзор Беларусь-Россия Персона: Юлия Мелано

Другие материалы на эту тему:

Как Лукашенко будет взаимодействовать с «новым» президентом России?

Как Лукашенко будет взаимодействовать с «новым» президентом России?

Путин пугает Запад новым оружием. Чем эскалация конфликта грозит Беларуси

Путин пугает Запад новым оружием. Чем эскалация конфликта грозит Беларуси

Молочные войны. Россельхознадзор предъявляет Беларуси новые претензии

Молочные войны. Россельхознадзор предъявляет Беларуси новые претензии

Кто стоит за очередной молочной войной между Москвой и Минском?

Кто стоит за очередной молочной войной между Москвой и Минском?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)