Россельхознадзор серьезно обеспокоен ситуацией с безопасностью питьевого молока из Беларуси
Пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано заявила, что Россельхознадзор усилит контроль за поступающим из Беларуси молоком.
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По ее словам, ведомство «серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь».
Она подчеркнула, что речь идет о выявлениях остаточного количества антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах пастеризованного питьевого молока для питания детей дошкольного и школьного возраста, пишет РИА «Новости».
Напомним, сегодня стало известно, что Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении трех белорусских предприятий.
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев пообещал, что его ведомство продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает на территорию РФ из Беларуси.
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