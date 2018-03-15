Ролик, где белорусы играют один из хитов Metallica, за пару недель набрал больше миллиона просмотров

Видеоролик кавер-версии композиции One группы Metallica белорусским ансамблем «Стары Ольса» был опубликован в авторитетной фанатской FB-группе американского коллектива и за две недели набрал более 1,1 млн просмотров.

Кавер-версию хита Metallica группа «Стары Ольса», играющая средневековую музыку на инструментах тех времен, исполнила в рамках музыкального проекта канала ОНТ «Легенды live» еще осенью 2014 года. На youtube-канале ОНТ этот ролик набрал чуть более 39 тысяч просмотров, но был неоднократно перезалит другими каналами, на некоторых из них число просмотров достигало нескольких сотен тысяч.

Один из роликов белорусской группы увидела американский продюсер Джанин Рене, которая устроила «Старому Ольсе» тур по США. Группа отыграла 45 концертов.