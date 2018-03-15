В Гомеле местные власти отказали в помещении для концерта к столетию БНР

Заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук ответил отказом на просьбу местного оргкомитета по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики о предоставлении площадки для проведения концерта. Соответствующее письмо члены оргкомитета получили 15 марта.

В ответе говорится, что горисполком рассмотрел обращение об оказании содействия в проведении праздничного концерта в Городском центре культуры, однако 25 марта там запланирован показ спектакля «Бабы Шанель» с участием осужденных из женской исправительной колонии. Поэтому оказать содействие горисполком не может.

«Гомельский оргкомитет по празднованию столетия БНР, в который входят общественные активисты, историки и неравнодушные к нашей истории люди, подал заявку о содействии в проведении концерта. Провести его предполагалось в ГЦК, чтобы соответствовать масштабу мероприятия. Впрочем, власти могли предоставить и любое другое помещение. Мы видим, как в других городах — Минске, Гродно, Бресте, Лиде — власти дают разрешение на подобные торжества, но мы получили от гомельских властей отказ», — заявил БелаПАН один из инициаторов и организаторов празднования 100-летия БНР в Гомеле Евгений Меркис.

«Это показатель того, насколько чиновники не только не знают и не ценят собственную историю, но и идут вразрез с общегосударственным трендом. Руководители других городов были умнее и не создавали скандала на ровном месте. Хотелось бы, чтобы эта история успешно разрешилась, так как шанс на проведение концерта еще есть. Мы готовы приложить к этому все усилия», — сказал Меркис.

Не исключено, что концерт может состояться в другом помещении.