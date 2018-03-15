Британский министр обороны посоветовал Путину закрыть рот

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Гэвин Уильямсон хлестко прокомментировал решение российских властей о высылке британских дипломатов.

«Честно говоря, Россия должна уйти, она должна заткнуться (go away and shut up), но если они будут реагировать на действия, которые мы предприняли, мы будем внимательно их рассматривать», — передает Independent слова главы минобороны.

Комментируя отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Уильямсон объявил о новых мерах для защиты от химического оружия.

Британия, США, Германия и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на руководство России.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ответных мер. Российские власти приняли зеркальное решение.

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Тэги: Россия-Великобритания внешняя разведка Персона: Сергей Скрипаль Гэвин Уильямсон

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