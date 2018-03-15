В Минске закрыли нелегальный IT-филиал зарубежного университета

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Столичная финансовая милиция пресекла незаконную предпринимательскую деятельность группы граждан Беларуси, которые организовали в Минске обучение от украинского университета.

Организаторы предлагали белорусам платное обучение программированию на белорусском языке с последующей выдачей диплома о высшем образовании украинского образца, сообщает пресс-служба КГК. 

На территории нашей страны филиал украинского вуза в установленном порядке не зарегистрирован, у него не было лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации.

Один из организаторов незаконной образовательной деятельности ранее являлся младшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории одного из факультетов Белорусского государственного университета. К проведению занятий организаторы привлекали преподавателей белорусских государственных вузов.

Всего изъявили желание учиться 34 человека. Стоимость четырехлетнего обучения составляла 600 долларов. Никто из оплативших обучение не получил обещанный диплом. Занятия и сессии проводились в Беларуси в арендованных административных помещениях.

 

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Тэги: Беларусь-Украина программирование IT-образование

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