США ввели санкции против российской фабрики троллей

В новый санкционный список американского минфина вошли бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе Агентство интернет-исследований, известное как т.н. фабрика троллей.

«Администрация США противодействует зловредной киберактивности России, в том числе ее попыткам вмешательства в американские выборы, разрушительным кибератакам и взломам, нацеленным на критически важную инфраструктуру», — передает Би-би-си слова руководителя министерства Стива Мнучина.

Пригожин и две принадлежащие ему компании уже находились под американскими санкциями, но по другой причине: из-за его предполагаемой причастности к конфликту на востоке Украины. "Агентство" оказалось под санкциями впервые. Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным минфина, связаны с ГРУ. Сами ГРУ и ФСБ также были включены в новый санкционный список.

В феврале большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило Агентство интернет-исследований, также известное как фабрика троллей, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.