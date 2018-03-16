Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Десятую медаль в копилку белорусской сборной на Паралимпиаде в Пхёнчхане принесла Лидия Графеева.

Белоруска завоевала бронзу в биатлонной гонке на 12,5 километра для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ранее Лидия финишировала третьей на биатлонной дистанции 6 километров.

В настоящее время в активе белорусской команды десять наград, три из которых — золотые.

Белорусскую команду в Пхёнчхане представляют 15 атлетов.

Напомним, четыре года назад на Паралимпиаде в Сочи белорусы завоевали лишь три бронзовые медали.