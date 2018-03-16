В Волковыске зарегистрировано 24 случая кори

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В Волковыске по состоянию на 15 марта лабораторно подтверждено 24 случая кори, пишет БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы Минздрава.


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Три пациента находятся на стационарном лечении. Остальных выписали в связи с выздоровлением. Состояние всех заболевших корью оценивается от легкой до средней степени тяжести. Осложнений после перенесенного заболевания не отмечено.

Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается. Проводится медицинское наблюдение и вакцинация против кори, в том числе детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

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Тэги: корь Минздрав Город: Волковыск

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