Лукашенко посетит часть внутренних войск МВД

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Александр Лукашенко 16 марта в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД посетит в Минске войсковую часть 5448, сообщает пресс-служба главы государства.

Главе государства доложат о выполнении поручений о совершенствовании служебно-боевой деятельности внутренних войск, а также итогах служебно-боевой деятельности войсковой части.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с условиями быта военнослужащих, в том числе посетит класс специальной подготовки, комнату досуга и информирования, тренажерный зал.

Главе государства продемонстрируют образцы военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск, образцы формы одежды и экипировки военнослужащих внутренних войск. Кроме того, президент ознакомится с организацией занятий по служебной подготовке.

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Тэги: внутренние войска Персона: Александр Лукашенко

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