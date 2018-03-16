Лукашенко посетит часть внутренних войск МВД

Александр Лукашенко 16 марта в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД посетит в Минске войсковую часть 5448, сообщает пресс-служба главы государства.

Главе государства доложат о выполнении поручений о совершенствовании служебно-боевой деятельности внутренних войск, а также итогах служебно-боевой деятельности войсковой части.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с условиями быта военнослужащих, в том числе посетит класс специальной подготовки, комнату досуга и информирования, тренажерный зал.

Главе государства продемонстрируют образцы военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск, образцы формы одежды и экипировки военнослужащих внутренних войск. Кроме того, президент ознакомится с организацией занятий по служебной подготовке.