Россельхознадзор нашел в сгущенке из Глубокого запрещенный компонент

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила об очередных случаях выявления несоответствий ветеринарно-санитарным нормам и требованиям РФ и ЕАЭС в молочной продукции белорусского производства.

Как отмечается, в связи с тремя случаями выявления подведомственными Россельхознадзору лабораториями в молоке сухом обезжиренном белорусского предприятия ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (Светлогорский филиал) бактерий группы кишечной палочки, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию РФ — оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

Также сообщается, что Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух предприятий: