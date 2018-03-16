Россельхознадзор нашел в сгущенке из Глубокого запрещенный компонент
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила об очередных случаях выявления несоответствий ветеринарно-санитарным нормам и требованиям РФ и ЕАЭС в молочной продукции белорусского производства.
Как отмечается, в связи с тремя случаями выявления подведомственными Россельхознадзору лабораториями в молоке сухом обезжиренном белорусского предприятия ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (Светлогорский филиал) бактерий группы кишечной палочки, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию РФ — оно вступает в силу с сегодняшнего дня.
Также сообщается, что Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух предприятий:
- УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» — выявление сульфаметазина в молоке цельном сгущенном;
- ПУП «Оршанский молочный комбинат» — выявление сульфаметазина в молоке питьевом пастеризованном.
Обсудим?