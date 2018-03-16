Россельхознадзор нашел в сгущенке из Глубокого запрещенный компонент

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила об очередных случаях выявления несоответствий ветеринарно-санитарным нормам и требованиям РФ и ЕАЭС в молочной продукции белорусского производства.

Россельхознадзор нашел в сгущенке из Глубокого запрещенный компонент

Россельхознадзор серьезно обеспокоен ситуацией с безопасностью питьевого молока из Беларуси

Как отмечается, в связи с тремя случаями выявления подведомственными Россельхознадзору лабораториями в молоке сухом обезжиренном белорусского предприятия ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (Светлогорский филиал) бактерий группы кишечной палочки, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию РФ — оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

Также сообщается, что Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух предприятий:

  • УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» — выявление сульфаметазина в молоке цельном сгущенном;
  • ПУП «Оршанский молочный комбинат» — выявление сульфаметазина в молоке питьевом пастеризованном.
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Тэги: Россельхознадзор сгущенка

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