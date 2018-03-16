Белорусский лыжник Сергей Долидович направил в детский дом вырученные от продажи олимпийских вещей средства

Легенда белорусского лыжного спорта 44-летний Сергей Долидович направил вырученные на благотворительном аукционе по продаже олимпийских вещей средства в Андреевский детский дом под Оршей. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбуке.

На благотворительный аукцион на площадке Kufar Долидович выставлял вещи с его первых и последних Олимпийских игр: очки Ray Ban c Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере и смартфон Galaxy Note 8 с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

За оба лота было выручено 2965 рублей.

«Рад, что мои олимпийские лоты заинтересовали белорусов. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в акции. Отдельно хочу поблагодарить победителей аукциона за то, что помогли сделать маленькое доброе дело. Все деньги пойдут ребятам из Андреевского детского дома», — написал лыжник в Фейсбуке.

Долидович является победителем этапа Кубка мира, единственным лыжником в истории, который принимал участие в семи Олимпиадах (1994-2018), а также в 12 подряд чемпионатах мира (1995-2017).