ОГП начала кампанию «Вернем маршрутки людям!»

Объединенная гражданская партия начала кампанию «Вернем маршрутки людям!». Об этом сказано в заявлении политсовета ОГП, опубликованного 16 марта на сайте партии.

По мнению членов организации, вступление в силу новых норм закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» — это «попытка заорганизовать и взять под государственный контроль сложившийся рынок междугородних перевозок, которая внесла сумятицу и неразбериху в пассажирские перевозки в нашей стране».

«Все это произошло потому, что вносимые поправки в закон не отвечают интересам потребителей — граждан страны. Назначенные депутаты в очередной раз не посоветовались с заинтересованными лицами — с пассажирами и с частными перевозчиками, а опять встали на сторону чиновников», — говорится в заявлении.

В связи с этим ОГП начала сбор подписей под электронной петицией с требованием отмены изменений законодательства, а также планирует проводить сбор подписей в регионах. «Мы требуем от Палаты представителей включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПП НС. Мы инициируем дискуссию с участием пассажиров, частных перевозчиков и представителей власти для того, чтобы в максимально сжатые сроки найти выход из тупиковой ситуации», — отмечают в партии.

Изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» заработали 26 февраля. Теперь частные перевозчики обязаны заключать договоры с государственным оператором на осуществление регулярных рейсов. Чтобы обслуживать маршруты, они должны участвовать в конкурсах, платить перронные сборы, устанавливать системы навигации и выполнять ряд других условий. Власти объясняют необходимость нововведений в первую очередь заботой о безопасности пассажиров.

Частные перевозчики отреагировали на нововведение по-разному. Некоторые отменили рейсы и направили главе Минтранса Анатолию Сиваку коллективное обращение за подписью 200 человек, в котором просят разъяснить, как им дальше работать. Действия властей перевозчики расценивают как попытку монополизировать рынок. Они прогнозируют появление «серых» перевозчиков и существенное удорожание услуг. Другая часть частных перевозчиков нововведения поддерживает, обвиняя своих оппонентов в нечестной конкуренции и нарушении законодательства, пишет БелаПАН.