Нацбанк дал рекомендации, как выплачивать годовые бонусы банкирам

В преддверии собраний акционеров, которые пройдут в коммерческих банках, Нацбанк направил письмо участникам финансового рынка, в котором рекомендует рассрочить выплаты годовых бонусов руководителям кредитных организаций.

В частности, Нацбанк рекомендует банкам использовать в работе подход, согласно которому «выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3-5 лет».

При этом, как подчеркивает в своем письме Нацбанк, размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% ее общего размера.

Только в случае, если размер годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы в финансовой сфере, указанная выплата может быть произведена полностью, считает Нацбанк.

Нацбанк также рекомендует при планировании на год показателей по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, рассчитывать таким образом, чтобы размер изменяемой части оплаты их труда составлял не менее 40%.

Как пояснили БелаПАН участники рынка, поскольку риски, связанные с возвратом кредитов, реализуются не всегда в течение года, Нацбанк считает правильным, чтобы вознаграждение банкирам за достигнутые показатели выплачивались не сразу по итогам года, а в течение нескольких лет.

Тема зарплат банкиров обсуждалась осенью прошлого года во время специального совещания с участием Александра Лукашенко. Там он возмутился, что у «скопища жирных котов» доходы неоправданно высоки, и поручил Нацбанку создать справедливую систему оплаты труда в банковской сфере.