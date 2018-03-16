Лукашенко: кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально

Залогом хорошей посевной кампании будут организованность и дисциплина. Об этом 16 марта заявил журналистам Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД.

«Все остальные вопросы решены, — цитирует президента агентство БЕЛТА. — Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать».

Александр Лукашенко отметил, что посевная — это уже не та кампания, которая вызывает сомнения или трудности, как это когда-то было. «Тогда больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть. И тот, кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально», — подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание, что урожай будет хорошим, если посеять все в оптимальные сроки. «Опоздаем, не сделаем вовремя — не будет хлеба и других продуктов, — заметил он. — Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем».