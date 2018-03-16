В Витебске из-за плохой уборки тротуаров пострадали 235 человек

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Из-за ненадлежащей уборки тротуаров в Витебске за два с половиной месяца текущего года травмы различной степени тяжести получили 235 человек (из них 90 детей).

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Как отмечает городская прокуратура, что госпредприятия «Гордормост» и «Зеленхоз» не приняли исчерпывающих мер к содержанию улично-дорожной сети и дворовых территорий.

Прокурором города в адрес генерального директора УКПП «Витебское ГЖКХ» вынесено представление с требованием принять меры по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта, снижению травматизма людей в зимний период, а также привлечении виновных лиц к ответственности, пишет news.vitebsk.cc.

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Тэги: гололед уборка снега Город: Витебск

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