Замдиректора Гомельской ТЭЦ-2 приговорен к ограничению свободы за мошенничество и взятку

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Вступил в силу приговор заместителю директора Гомельской ТЭЦ-2, который судом Советского района Гомеля признан виновным в мошенничестве, получении взятки, подстрекательстве к даче взятки.

Как сообщает Гомельский областной суд, окончательно руководителю назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права в течение пяти лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, будучи в 2013 году должностным лицом центрального отдела материально-технического снабжения Гомельской ТЭЦ-2, используя служебные полномочия, принял незаконное денежное вознаграждение от представителя частной фирмы, которому помог победить в торгах. Вознаграждение составило 10 млн неденоминированных рублей, пишет БелаПАН.

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Тэги: мошенничество взятка Город: Гомель

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