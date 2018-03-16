16 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. По ее результатам образовались следующие пары соперников:

«Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия);

«Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия);

«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания);

«Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия).

Клубы, указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут на своем поле.

Первые встречи четвертьфинальных противостояний пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.