Состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

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16 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. По ее результатам образовались следующие пары соперников:

«Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия);

«Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия);

«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания);

«Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия).

Клубы, указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут на своем поле.

Первые встречи четвертьфинальных противостояний пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.

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Тэги: Лига чемпионов Город: Ньон

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