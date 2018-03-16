Состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
16 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. По ее результатам образовались следующие пары соперников:
«Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия);
«Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия);
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания);
«Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия).
Клубы, указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут на своем поле.
Первые встречи четвертьфинальных противостояний пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
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