ГАИ в выходные будет работать в усиленном режиме

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме.

Как сообщили в ГАИ, это связано со сложными и опасными метеорологическими явлениями.

Отмечается, что сотрудники спецвзводов и спецподразделений ДПС окажут практическую помощь районам с наиболее неблагоприятной дорожно-транспортной обстановкой.

«При этом в ходе отработок основные усилия будут сосредоточены на выявлении водителей, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления, а также пресечении нарушений, совершаемых нетрезвыми пешеходами», — подчеркнули в ГАИ.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение -- оранжевый уровень опасности.