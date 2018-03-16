ГАИ в выходные будет работать в усиленном режиме

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В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме.

Как сообщили в ГАИ, это связано со сложными и опасными метеорологическими явлениями.

В Кобринском районе 16-летняя бесправница везла пьяную компанию и уходила от ГАИ

Отмечается, что сотрудники спецвзводов и спецподразделений ДПС окажут практическую помощь районам с наиболее неблагоприятной дорожно-транспортной обстановкой.

«При этом в ходе отработок основные усилия будут сосредоточены на выявлении водителей, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления, а также пресечении нарушений, совершаемых нетрезвыми пешеходами», — подчеркнули в ГАИ.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение -- оранжевый уровень опасности.

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