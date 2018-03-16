В Ираке разбился американский вертолет — погибли семь военнослужащих

В результате падения вертолета HH-60 Pave Hawk на западе Ирака погибли семь американских военнослужащих.

Фото с сайта 50skyshades.com

В Пентагоне сообщили, что при падении никто не выжил.

Также в военном ведомстве рассказали, что крушение не было вызвано обстрелом с земли. В момент полета вертолет не находился на боевой миссии. Он сопровождался вторым вертолетом, пилот которого подтвердил эту информацию.

Расследование обстоятельств случившегося ведет специальная комиссия международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещенная в России организация) под руководством США, пишет РБК.