Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА Гончаренко сыграет с «Арсеналом»
16 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги Европы. По ее результатам образовались следующие пары соперников:
«Лейпциг» (Германия) – «Олимпик» (Франция);
«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Москва);
«Атлетико» (Испания) – «Спортинг» (Португалия);
«Лацио» (Италия) – «Ред Булл» (Австрия).
Клубы, указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут на своем поле.
Первые встречи четвертьфинальных противостояний пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.
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