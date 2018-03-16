Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА Гончаренко сыграет с «Арсеналом»

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16 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги Европы. По ее результатам образовались следующие пары соперников:

«Лейпциг» (Германия) – «Олимпик» (Франция);

«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Москва);

«Атлетико» (Испания) – «Спортинг» (Португалия);

«Лацио» (Италия) – «Ред Булл» (Австрия).

Клубы, указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут на своем поле.

Первые встречи четвертьфинальных противостояний пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.

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Тэги: Лига Европы

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