Нашедшуюся в Сочи престарелую гомельчанку положили в больницу

О судьбе 86-летней пенсионерки не было ничего известно с июля 2017 года, когда она ушла в магазин и не вернулась.

Только на днях ее нашли правоохранители в Сочи в психиатрической больнице. Как оказалось, что от гомельского автовокзала до Черноморского побережья Кубани женщина добралась за четыре дня. При этом билетов никаких она не покупала.

О пациентке, похожей по приметам на пропавшую, гомельским правоохранителям сочинские врачи сообщили после размещения фото женщины в сети.

Сегодня пожилая женщина находится на лечении в одной из белорусских больниц, пишет livekuban.ru.