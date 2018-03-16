Нашедшуюся в Сочи престарелую гомельчанку положили в больницу

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О судьбе 86-летней пенсионерки не было ничего известно с июля 2017 года, когда она ушла в магазин и не вернулась.

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Только на днях ее нашли правоохранители в Сочи в психиатрической больнице. Как оказалось, что от гомельского автовокзала до Черноморского побережья Кубани женщина добралась за четыре дня. При этом билетов никаких она не покупала.

О пациентке, похожей по приметам на пропавшую, гомельским правоохранителям сочинские врачи сообщили после размещения фото женщины в сети.

Сегодня пожилая женщина находится на лечении в одной из белорусских больниц, пишет livekuban.ru.

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Тэги: пропал человек Город: Сочи

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