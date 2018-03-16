С понедельника российские специалисты будут инспектировать белорусские предприятия

/ Экономика
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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что с понедельника, 19 марта, в Беларуси будут работать российские специалисты, которые проинспектируют молочные и мясоперерабатывающие предприятия.

Подробности визита, а также количество специалистов, которые прибудут из России, и список инспектируемых предприятий пока не известны — идут согласования, отметили в Минсельхозпроде, пишет БелаПАН.

О предстоящей инспекции белорусских предприятий, поставляющих продукцию, «безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны», сообщило Министерство сельского хозяйства России по итогам переговоров в Москве 14 марта. Переговоры прошли под председательством вице-премьеров Беларуси Михаила Русого и России Аркадия Дворковича. Была подписана дорожная карта по процедуре снятия ограничений на поставки в РФ белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

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Россельхознадзор также отказался от решения ввести 15 марта запрет на поставку молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси. Минск, со своей стороны, пообещал принять меры по недопущению ввоза в РФ санкционной сельхозпродукции.

Накануне переговоров в Москве глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц сообщил, что в дорожной карте, которую Минск предлагает принять для урегулирования молочного спора, «обозначены позиции Беларуси и учтены позиции Российской Федерации». «Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок», — сказал Заяц.

«С уверенностью могу сказать, что остатков антибиотиков в нашей продукции нет и не может быть, — добавил он. — Сырье, которое сегодня поступает из хозяйств на молочное предприятие, подвергается очень тщательному контролю. Тот же самый контроль есть и в процессе переработки. При отгрузке готовой продукции каждая партия исследуется в лабораториях».

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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор Персона: Аркадий Дворкович Михаил Русый Леонид Заяц

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  • Гэта яшчэ адзін крок паступовай здачы суверэнітэту. Такія дзеяньні павінны быць узаемнымі. Чаму беларускі бок такі беспрынцыпны, бяззубы? Што гэта за спецыялісты, калі яны ня могуць прад'явіць узаемныя прэтэнзіі да якасьці расейскіх харчовых тавараў?