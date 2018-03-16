С понедельника российские специалисты будут инспектировать белорусские предприятия

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что с понедельника, 19 марта, в Беларуси будут работать российские специалисты, которые проинспектируют молочные и мясоперерабатывающие предприятия.

Подробности визита, а также количество специалистов, которые прибудут из России, и список инспектируемых предприятий пока не известны — идут согласования, отметили в Минсельхозпроде, пишет БелаПАН.

О предстоящей инспекции белорусских предприятий, поставляющих продукцию, «безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны», сообщило Министерство сельского хозяйства России по итогам переговоров в Москве 14 марта. Переговоры прошли под председательством вице-премьеров Беларуси Михаила Русого и России Аркадия Дворковича. Была подписана дорожная карта по процедуре снятия ограничений на поставки в РФ белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

Россельхознадзор также отказался от решения ввести 15 марта запрет на поставку молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси. Минск, со своей стороны, пообещал принять меры по недопущению ввоза в РФ санкционной сельхозпродукции.

Накануне переговоров в Москве глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц сообщил, что в дорожной карте, которую Минск предлагает принять для урегулирования молочного спора, «обозначены позиции Беларуси и учтены позиции Российской Федерации». «Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок», — сказал Заяц.

«С уверенностью могу сказать, что остатков антибиотиков в нашей продукции нет и не может быть, — добавил он. — Сырье, которое сегодня поступает из хозяйств на молочное предприятие, подвергается очень тщательному контролю. Тот же самый контроль есть и в процессе переработки. При отгрузке готовой продукции каждая партия исследуется в лабораториях».