В 2018 году намечено закончить Южную магистраль в Минске

Власти Октябрьского района планируют завершить создание Южной магистрали от улицы Аэродромной до улицы Асаналиева с транспортной развязкой.

О развитии транспортного сообщения в Октябрьском районе рассказал глава местной администрации Анатолий Жуковский, передает Мinsknews.by.

Помимо Южной магистрали, предусмотрено строительство третьего транспортного кольца, которое протянется через пойму реки Лошица, продление улицы Брестской до пересечения с Корженевского, путевое переустройство станции Минск-Пассажирский.

С учетом организации движения поездов в минский аэропорт там планируются дополнительные тупиковые пути с посадочными платформами, а также новое здание ж/д вокзала со стороны улицы Толстого.

В отдаленном будущем расширят улицы, которые сейчас заняты частным сектором: Сенницкую, Авакяна и близлежащие. По словам главы районной администрации, на месте существующих малоэтажных зданий разместятся новые жилые кварталы, школы, детские дошкольные учреждения, объекты торговли и обслуживания.