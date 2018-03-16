Русский театр из Германии отказался от выступления на могилевском форуме «М.@rt.контакт»

Уменьшилось количество коллективов, планирующих принять участие в XIII Международном молодежном театральном форуме «М.@ rt.контакт» в Могилеве.

Форум пройдет 21-27 марта. В нем планировали участвовать 23 театра из Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины.

Как сообщил БелаПАН директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков, артисты театра «Русская сцена» из Германии не приедут, демонстрация спектакля «Исповедь маски», намеченная на последний день форума, отменяется. «Театр попал в аварию во время гастролей в Объединенных Арабских Эмиратах», — сказал Новиков.

«Да, нам пришлось, к сожалению, отменить поездку из-за травмы режиссера. Мы очень хотели приехать в Могилев, но две недели назад попали в аварию в Эмиратах, и режиссер не успеет восстановиться. Мы принесли организаторам фестиваля извинения и надеемся приехать к вам в следующий раз», — сообщили БелаПАН в театре «Русская сцена».

Приобретенные билеты можно сдать в кассу драмтеатра до 27 марта.

На сайте театра «Русская сцена» и его странице в «Фейсбуке» сообщается, что спектакль «Исповедь маски» запланирован к показу в Берлине 23 марта.