В Березовском районе нашли останки пропавшего в 1999 году мужчины

Следователи Березовского района устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения в 1999 году жителя Белоозерска, 1967 года рождения, останки которого были обнаружены 15 марта.

В ходе расследования дела об исчезновении мужчины правоохранители вышли на человека, который последним видел его живым.

Во время допроса он признался, что в 1999 году после распития спиртного в его квартире знакомый упал и ударился головой о пол.

Падение оказалось роковым — знакомый умер. Испугавшись возможных последствий, он закопал тело в подвале соседнего дома.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти. После чего следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины.