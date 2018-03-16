В Березовском районе нашли останки пропавшего в 1999 году мужчины
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Следователи Березовского района устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения в 1999 году жителя Белоозерска, 1967 года рождения, останки которого были обнаружены 15 марта.
В ходе расследования дела об исчезновении мужчины правоохранители вышли на человека, который последним видел его живым.
Во время допроса он признался, что в 1999 году после распития спиртного в его квартире знакомый упал и ударился головой о пол.
Падение оказалось роковым — знакомый умер. Испугавшись возможных последствий, он закопал тело в подвале соседнего дома.
В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти. После чего следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины.
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