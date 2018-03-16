На украинском заводе погибли двое рабочих

Инцидент произошел​ в доменном цехе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе.

Ремонтник Азовстали и сотрудник Промсервиса отравились газом из колошниковой части печи, сообщает 0629.com.ua со ссылкой на пресс-службу Метинвеста. Врачи не смогли их спасти.

Инцидент произошел в 14 часов на доменной печи №4. «Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай», — сообщил один из коллег погибших.

На предприятии создали комиссию, которая установит обстоятельства и причины случившегося.