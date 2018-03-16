Лукашенко изменил указ об оплате за газ, электричество и тепло

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Новая редакция позволит увеличить налоговые платежи в бюджет.

Президент Беларуси подписал Указ № 110, которым внесены изменения в отдельные положения Указа № 670 «О некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии», сообщает SB.by.

Исходя из него, пересчет образовавшейся до 1 января 2016 года и не погашенной до конца прошлого задолженности за газ, электрическую и тепловую энергию производиться не будет «в связи с изменением официального курса рубля».

Также потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими задолженности до 1 января 2019 года.

Принятие указа позволит уменьшить издержки потребителей и энергоснабжающих организаций и тем самым создать предпосылки для увеличения их выручки и прибыли, а также роста налоговых платежей в бюджет.

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Тэги: плата за газ стоимость электроэнергии тепловая энергия задолженность по квартплате указ президента Персона: Александр Лукашенко

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