«Было очень грубо и жестко». В Вильнюсе насильно сделали эндоскопию белоруске

Литовские таможенники заподозрили Нику Кошар в контрабанде наркотиков. Ее раздели догола, ввели трубку, отвели на МРТ.

Девушка возвращалась в Минск из Лимы через Амстердам и Вильнюс. У трапа самолета ее ждали два человека в штатском и пять сотрудников литовской таможни.

«Мне велели раздеться полностью. Наркотиков нигде не нашли. Но после этого не отпустили. Сказали, что поедем на осмотр в клинику. Дальше был рентген. Просвечивали все что можно. После рентгена мурыжили два часа. Пить нельзя. Про есть я молчу. В туалет тоже нельзя. Еще сколько-то времени прошло и повели на эндоскопию. Это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой. Он несколько раз сказал, чтобы я не выебывалась (вела себя спокойно — ред.) и чтобы сдерживала рвотные позывы, потому что мне никто ничего плохого не делает. Когда все закончилось, человек, который почему-то считается доктором, сказал что я рано плачу и что мне предстоит еще осмотр прямой кишки и влагалища "по полной", как он выразился. Я вышла, вся трясусь, реву. После этого меня отвели на МРТ и еще раз полностью просканировали. После этого полицейские сказали: "Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще"», — написала она в Facebook.

Ника обратилась с заявлением в белорусскую милицию.