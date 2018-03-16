Глава британского МИД отказался пожать руку послу России

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Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон не стал пожимать руку послу России Александру Яковенко во время встречи в Лондоне.

По словам Яковенко, такое поведение — нормальная практика британского дипломатического протокола, и Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России», передает Lenta.ru.

Он добавил, что воспринял это спокойно и не возмущается. 

Отношения между Британией и Россией ухудшились из-за отравления в Лондоне бывшего шпиона Скрипаля. Страны объявили о взаимной высылке дипломатов.

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Тэги: отравление внешняя разведка Россия-Великобритания Персона: Борис Джонсон Александр Яковенко Сергей Скрипаль

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