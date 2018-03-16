Впервые за десятилетия. Германия восстанавливает контрразведку из-за России и Китая

Одной из основных причин возобновления контрразведовательной деятельности, которую BND прекратила после окончания холодной войны, стала «усиливающаяся активность российских спецслужб».

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, сообщает журнал Der Spiegel. Новое отделение будет состоять из более полусотни специалистов.

Причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени. Помимо этих стран немецкая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее.

К задачам нового отдела BND относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах. Контрразведку возглавила сотрудница BND, пользующаяся «безупречной репутацией».